Cenerentola: Richard Madden fu costretto a nascondere i propri "gioielli" nel costume (Di domenica 27 dicembre 2020) Richard Madden, secondo quanto dichiarato da Kenneth Branagh, fu costretto a nascondere le proprie parti intime per le riprese del film. Secondo quanto dichiarato da Kenneth Branagh durante il tour promozionale di Cenerentola l'interprete del principe Kit, Richard Madden, fu costretto a nascondere le proprie parti intime nel costume attraverso un metodo poco convenzionale. I pantaloni attillati del costume del principe facevano inevitabilmente risaltare i genitali di Madden. Dato che questo film sarebbe dovuto essere adatto alle famiglie furono usati diversi metodi per cercare di nascondere le sue parti intime, come ad esempio far ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 dicembre 2020), secondo quanto dichiarato da Kenneth Branagh, fulee parti intime per le riprese del film. Secondo quanto dichiarato da Kenneth Branagh durante il tour promozionale dil'interprete del principe Kit,, fulee parti intime nelattraverso un metodo poco convenzionale. I pantaloni attillati deldel principe facevano inevitabilmente risaltare i genitali di. Dato che questo film sarebbe dovuto essere adatto alle famiglie furono usati diversi metodi per cercare dile sue parti intime, come ad esempio far ...

martaste__ : RT @heathlegver: richard madden che interpreta il principe azzurro è una di quelle cose che non supererò mai #cenerentola - addictedcinemaa : Approfitto della pubblicità per dire che Lily James,Richard Madden e Cate Blanchett sono stati incredibili,questo f… - ludylanobrien : RT @LadyLokiEvans: Come affascinare una giovane fanciulla con un sorriso . Tutorial by Richard Madden ? #Cenerentola - bailandooo_ : RT @LoveYou3000__: Trovatevi qualcuno che vi guardi come Richard Madden guarda Lily James ???? #Cenerentola - infinitevolteL : RT @Pepkins88: Stiamo guardando #Cenerentola su Rai Uno solo per la 'presenza' di Richard Madden, chi dice il contrario mente a sé stesso h… -