Calciomercato Juventus, colpo Reynolds: Paratici beffa la Roma per il talento dell'MLS. Cifre e dettagli

Una Juventus sempre più a stelle e strisce. Dopo l'arrivo di Mckennie nella scorsa finestra di trasferimenti, altre grandi manovre di Calciomercato coinvolgono il club del patron Andrea Agnelli e gli Stati Uniti. La dirigenza bianconera, infatti, avrebbe messo gli occhi su Reynolds, giovane terzino destro attualmente in forza al Dallas FC. Classe 2001 e dotato di una notevole capacità di interpretazione delle due fasi, il laterale ambidestro stuzzica non poco Andrea Pirlo, che potrebbe ritrovarsi in organico un calciatore dalla spiccata propensione offensiva e capace di servire cross tesi e precisi per i compagni. Nonostante la giovanissima età, Reynolds ha già conquistato tre riconoscimenti individuali che fanno ...

