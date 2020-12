Calciomercato Cagliari: Pavoletti conteso da due squadre in Serie A (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Cagliari potrebbe dire addio a Leonardo Pavoletti nella prossima sessione di Calciomercato. Due squadre di Serie A sul centravanti Il Cagliari potrebbe saluatre Leonardo Pavoletti nella sessione di Calciomercato di gennaio. Il centravanti è infatti finito nel mirino di Fiorentina e Inter alla ricerca di una punta di peso. Pavoletti, infatti, farebbe al caso della squadra di Prandelli ma anche Conte potrebbe pensarci per lo slot di quarto attaccante: Nainggolan, in questo caso, potrebbe ritornare in Sardegna. LEGGI I DETTAGLI SU CagliariNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Ilpotrebbe dire addio a Leonardonella prossima sessione di. DuediA sul centravanti Ilpotrebbe saluatre Leonardonella sessione didi gennaio. Il centravanti è infatti finito nel mirino di Fiorentina e Inter alla ricerca di una punta di peso., infatti, farebbe al caso della squadra di Prandelli ma anche Conte potrebbe pensarci per lo slot di quarto attaccante: Nainggolan, in questo caso, potrebbe ritornare in Sardegna. LEGGI I DETTAGLI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

cmercatoweb : ???? #Juventus, parte l'assalto a #Cragno: si lavora allo scambio - GolDiTacco : ESCLUSIVA – Bordiga: “Questo Cagliari ha bisogno di un vero leader in squadra” - interliveit : Calciomercato #Inter, niente da fare | #Conte lo boccia - CentotrentunoC : Mercato #Cagliari ?? Con l'avvicinarsi di gennaio e con la prossima apertura delle trattative torna di moda il tema… - ProfidiAndrea : ?? Il #Cagliari farà piazza pulita: via in quattro a gennaio! Tempo scaduto per #Pereiro ?? Oltre a Gaston Pereiro, s… -