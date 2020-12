Visite ad amici o parenti, serve l’autocertificazione a Santo Stefano: scarica qui il modulo (Di sabato 26 dicembre 2020) Anche oggi, giorno di Santo Stefano, per spostarsi è necessaria l’autocertificazione. Il 26 dicembre come i due giorni precedenti l’Italia è ancora in zona rossa. Se in questa giornata si vuole andare da amici e parenti (massimo in due più figli con meno di 14 anni) è necessario avere con sé il modulo che abbiamo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 26 dicembre 2020) Anche oggi, giorno di, per spostarsi è necessaria. Il 26 dicembre come i due giorni precedenti l’Italia è ancora in zona rossa. Se in questa giornata si vuole andare da(massimo in due più figli con meno di 14 anni) è necessario avere con sé ilche abbiamo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : Nei 10 giorni 'rossi' nelle feste di #Natale sarà possibile andare a trovare parenti e amici -nel limite di 2 perso… - dellorco85 : Leggo qualche polemica su deroga visite ad amici e parenti anche nei giorni rossi con limite di 2 persone. Ma facci… - MariaScrima1 : RT @PalermoToday: Visite ad amici e parenti e coprifuoco a Natale 2020, le Faq del governo: l'errore da evitare per non prendere la multa h… - albanashurdhaj : RT @sole24ore: Coronavirus: Santo Stefano in zona rossa, ecco cosa si può fare dalle visite a parenti e amici alle passeggiate https://t.co… - Frances47226166 : RT @dellorco85: Leggo qualche polemica su deroga visite ad amici e parenti anche nei giorni rossi con limite di 2 persone. Ma faccio notare… -