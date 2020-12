Variante inglese del Covid isolata in Campania e Puglia (Di sabato 26 dicembre 2020) In Campania arriva la Variante inglese del Covid: positivi sei passeggeri da Londra. Il virus è stato isolato anche in Puglia “Sei passeggeri provenienti dal Regno Unito sono risultati positivi alla cosiddetta Variante inglese del Covid-19 perché presentano le mutazioni del gene S tipiche di questa Variante. La notizia è emersa a seguito del lavoro svolto… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 26 dicembre 2020) Inarriva ladel: positivi sei passeggeri da Londra. Il virus è stato isolato anche in“Sei passeggeri provenienti dal Regno Unito sono risultati positivi alla cosiddettadel-19 perché presentano le mutazioni del gene S tipiche di questa. La notizia è emersa a seguito del lavoro svolto… L'articolo Corriere Nazionale.

