UeD, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione a un passo dalla fine: spunta il terzo incomodo (Di sabato 26 dicembre 2020) Sotto l’occhio del gossip Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sembrano essere sempre più distanti. La coppia, nata alla corte di Uomini e Donne fino a qualche tempo fa stabile e molto innamorata, si è unita grazie al programma di Maria De Filippi, una relazione nata grazie ad un sentimento vero, che li ha portati anche a diventare genitori, e che da qualche settimana vacilla. Dopo i dubbi e i sospetti Rosa ha rivelato sui social, dove è molto popolare, che il momento con Pietro non è felice e che entrambi stanno valutando alcuni aspetti critici della loro relazione. Rosa e Pietro ufficialmente hanno trascorso il Natale separati: lei con la sua famiglia e il figlio mentre l’ex corteggiare dai suoi, festività davvero particolari per entrambi che ad ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 26 dicembre 2020) Sotto l’occhio del gossipsembrano essere sempre più distanti. La coppia, nata alla corte di Uomini e Donne fino a qualche tempo fa stabile e molto innamorata, si è unita grazie al programma di Maria De Filippi, una relazione nata grazie ad un sentimento vero, che li ha portati anche a diventare genitori, e che da qualche settimana vacilla. Dopo i dubbi e i sospettiha rivelato sui social, dove è molto popolare, che il momento connon è felice e che entrambi stanno valutando alcuni aspetti critici della loro relazione.ufficialmente hanno trascorso il Natale separati: lei con la sua famiglia e il figlio mentre l’ex corteggiare dai suoi, festività davvero particolari per entrambi che ad ...

QuotidianPost : UeD, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione a un passo dalla fine: spunta il terzo incomodo - AnnamariaTortor : Rosa Perrotta confessa: “Io e Pietro siamo in crisi. Non voglio parlarne. Ora devo tutelare la mia famiglia” -… - FraCiciriello : Io sono in ansia per Pietro e Rosa. #uominiedonne #ued -

Ultime Notizie dalla rete : UeD Rosa UeD, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione a un passo dalla fine: spunta il terzo incomodo QuotidianPost.it UeD, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione a un passo dalla fine: spunta il terzo incomodo

Rosa Perrotta e Pietro hanno trascorso il Natale separati, sono sempre più vicini a dirsi addio definitvamente: cosa succede fra i due?

Isola dei Famosi 2021: nuovi concorrenti da UeD?

In ballo tuttavia ci sarebbero anche dei nomi di veri vip, come Eleonora Giorgi e Asia Argento o Mariagiovanna Elmi e di altri abitudinari dei salotti rosa come Biagio D’Anelli. Per non parlare della ...

Rosa Perrotta e Pietro hanno trascorso il Natale separati, sono sempre più vicini a dirsi addio definitvamente: cosa succede fra i due?In ballo tuttavia ci sarebbero anche dei nomi di veri vip, come Eleonora Giorgi e Asia Argento o Mariagiovanna Elmi e di altri abitudinari dei salotti rosa come Biagio D’Anelli. Per non parlare della ...