Spezia, Meluso: «A gennaio bisognerà sfoltire la rosa»

Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ai microfoni di TMW ha parlato delle mosse di mercato nella finestra di gennaio dove sarà il momento di effettuare diverse cessioni. «Dobbiamo sfoltire. Abbiamo una rosa troppo ampia, lo sapevamo. Anche perché il campionato è difficile. E poi c'è il Covid. Anche contro il Genoa eravamo senza otto calciatori. Ora però le partite sono di meno. Però se capita qualche occasione per migliorarci la prenderemo in considerazione. Continueremo a lavorare senza appesantire la società e senza fare follie».

Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, in un'intervista concessa ai colleghi di tuttomercatoweb.com ha tracciato un bilancio del suo 2020 tra Lecce e La Spezia:

