Sci alpino | i precedenti di Federica Brignone a Semmering A caccia del primo podio

Leggi su oasport

(Di sabato 26 dicembre 2020) Dopo la pausa natalizia ritorna la Coppa del Mondo femminile di sci. Si riparte dall’Austria con un gigante ed uno slalom in programma a. Una tappa che non ha mai portato grande fortuna a, che si presenta da leader della classifica di gigante e adella prima vittoria della sua stagione. La vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo non è mai riuscita a salire sulsulla pista austriaca, centrando come miglior risultato un sesto posto nel 2018 nel gigante vinto da Petra Vlhova. Il giorno dopochiuse al dodicesimo posto in slalom, in quello che è ancora la sua miglior prestazione della carriera tra i pali stretti.aveva esordito anel 2010 senza ottenere risultati. ...