"Salvo cambi dell'ultima ora". Striscia la Notizia, Greggio e Iacchetti in orbita: ecco che cosa accadrà (Di sabato 26 dicembre 2020) Come sempre, un successone. Si parla di Ezio Greggo ed Enzo Iacchetti al timone di Striscia la Notizia su Canale 5: anche quest'anno la loro conduzione ha ottenuto ascolti strepitosi e tanto affetto sui social. Anno particolare, anche per loro, che di solito aprono l'edizione del tg satirico e che invece, quest'anno, sono subentrati a Ficarra e Picone, che hanno annunciato l'addio a Striscia. Con Greggio e Iacchetti, Striscia macina come sempre record di ascolti, con picchi superiori a 5 milioni di telespettatori. I due, ora, resteranno dietro al bancone fino a che, Salvo cambi dell'ultima ora, daranno spazio all'altra coppia storica, quella composta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, chiamati a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Come sempre, un successone. Si parla di Ezio Greggo ed Enzoal timone dilasu Canale 5: anche quest'anno la loro conduzione ha ottenuto ascolti strepitosi e tanto affetto sui social. Anno particolare, anche per loro, che di solito aprono l'edizione del tg satirico e che invece, quest'anno, sono subentrati a Ficarra e Picone, che hanno annunciato l'addio a. Conmacina come sempre record di ascolti, con picchi superiori a 5 milioni di telespettatori. I due, ora, resteranno dietro al bancone fino a che,ora, daranno spazio all'altra coppia storica, quella composta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, chiamati a ...

cxttxncandy_ : @4lmostlove me la salvo questa se la cambi non siamo più amiche ok - Pinucci63757977 : @simone_dela Un partito per legge deve avere uno statuto, il gruppo misto non ha statuto nè organi direttivi e di c… - capriglia1 : @mauriziofabi99 @il_brigante07 @Ambrakey1 In campo farmaceutico ma le due società inglese la prima e americana la s… - paolosaletti1 : @BimbiMeb Tutta Italia è zona gialla da domenica al 23, escluso Abruzzo che è arancio, poi dal 24 tutti rossi nei f… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvo cambi Striscia, premiato il ritorno di Greggio-Iacchetti: cosa cambia nel 2021 Lanostratv Oroscopo del giorno, le previsioni del 26 dicembre segno per segno

spesso amorevolmente e senza aspettarsi nulla in cambio; salvo una fedele solidarietà. Sono Urano, Luna e Nettuno a creare un coro di auguri oggi per voi! Riuscite a integrare gli affetti della ...

Striscia, premiato il ritorno di Greggio-Iacchetti: cosa cambia nel 2021

Striscia la notizia Ezio Greggio Enzo Iacchetti, grande successo per il ritorno dei conduttori storici Grande successo per il ritorno di Ezio Greggio e ...

spesso amorevolmente e senza aspettarsi nulla in cambio; salvo una fedele solidarietà. Sono Urano, Luna e Nettuno a creare un coro di auguri oggi per voi! Riuscite a integrare gli affetti della ...Striscia la notizia Ezio Greggio Enzo Iacchetti, grande successo per il ritorno dei conduttori storici Grande successo per il ritorno di Ezio Greggio e ...