Roma, 36enne travolto sulle strisce la sera di Natale (Di sabato 26 dicembre 2020) Nella giornata di Natale di ieri, 25 dicembre, un ragazzo di 36 anni è stato investito a Via Oderisi da Gubbio mentre attraversava sulle strisce pedonali. Un'investimento che poteva sfociare in tragedia. L'incidente è avvenuto intorno alle 18:00, quando un signore ha preso in pieno il pedone. Sul posto sono intervenuti ambulanza, polizia e vigili urbani, allertati da chi ha assistito alla scena. Il ragazzo ha passato la notte all'ospedale San Camillo di Roma a causa di diverse ferite riportate ma non risulta essere in pericolo di vita.

ROMA - Nel giorno di Natale sono stati effettuati controlli di polizia sulle misure anti Covid19 nei confronti di 55.486 persone, di cui 823 sanzionate e 7 denunciate, e 8.794 attività/esercizi commer ...

Nel giorno di Natale sono stati effettuati controlli di polizia sulle misure anti Covid19 nei confronti di 55.486 persone, di cui 823 sanzionate e 7 denunciate, e 8.794 attività/esercizi commerciali, ...

ROMA - Nel giorno di Natale sono stati effettuati controlli di polizia sulle misure anti Covid19 nei confronti di 55.486 persone, di cui 823 sanzionate e 7 denunciate, e 8.794 attività/esercizi commerciali.