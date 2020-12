Lautaro Martinez, l’agente: “Chi lo vuole parli con l’Inter. La sua migliore dote…” (Di sabato 26 dicembre 2020) Intervistato in Argentina da Olé, l'agente di Lautaro Martinez, Beto Yaque, ha parlato del futuro del suo assistito ancora al centro di tanti rumors di calciomercato. Il Toro dell'Inter piace, e non poco, a grossi club come il Barcellona, eppure, per ora, pare essere destinato alla permanenza in nerazzurro.Lautaro Martinez: presente e futurocaption id="attachment 1039151" align="alignnone" width="441" Inter Lautaro Martinez (getty images)/caption"Lautaro Martinez al Barcellona? Sta bene all'Inter. Ovviamente sta crescendo e imparando. È un ragazzo con un potenziale enorme, senza limiti, che può diventare un top player", ha detto l'agente dell'attaccante. "La verità è che la cosa più importante è vedere come si sia abituato al calcio europeo molto ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 dicembre 2020) Intervistato in Argentina da Olé, l'agente di, Beto Yaque, ha parlato del futuro del suo assistito ancora al centro di tanti rumors di calciomercato. Il Toro dell'Inter piace, e non poco, a grossi club come il Barcellona, eppure, per ora, pare essere destinato alla permanenza in nerazzurro.: presente e futurocaption id="attachment 1039151" align="alignnone" width="441" Inter(getty images)/caption"al Barcellona? Sta bene all'Inter. Ovviamente sta crescendo e imparando. È un ragazzo con un potenziale enorme, senza limiti, che può diventare un top player", ha detto l'agente dell'attaccante. "La verità è che la cosa più importante è vedere come si sia abituato al calcio europeo molto ...

