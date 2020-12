Governo da lockdown a Italia divisa in zone | il 2020 di Conte alle prese col coronavirus 11

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 dicembre 2020) (Adnkronos) - In ottobre lo stato di emergenza viene prorogato fino al 31 gennaio, risale la curva dei contagi, ile il presidente del Consiglio finiscono sotto accusa per l'esteta 'vivace e spensierata' deglini. Arriva l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto se innza di persone non conviventi. Arrivano nuovi decreti e nuove strette, il virus, mai domato, rialza la testa e torna a far paura, mentrerassicura: per l'non ci sarà un nuovo. Il paese, forte dell'esperienza maturata nella prima ondata, non chiude ma viene diviso in aree di criticità: gialla, arancione e rossa con misure via via più restrittive in base ai rischi. Su tutto il territorio nazionale scatta il coprifuoco22, mentre bar e ristoranti ...