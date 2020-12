Fariba Tehrani, niente auguri alla figlia Giulia Salemi/ "A ogni azione una reazione" (Di sabato 26 dicembre 2020) Perché Fariba Tehrani non ha fatto gli auguri di Natale alla figlia Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2020? Il post che scatena le polemiche Leggi su ilsussidiario (Di sabato 26 dicembre 2020) Perchénon ha fatto glidi Nataleal Grande Fratello Vip 2020? Il post che scatena le polemiche

infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Giulia Salemi per Natale non riceve alcun regalo da parte della madre Fariba Tehrani che sui social pub… - zazoomblog : ‘Gf Vip 5’ Giulia Salemi per Natale non riceve alcun regalo da parte della madre Fariba Tehrani che sui social pubb… - zazoomblog : ‘Gf Vip 5’ Giulia Salemi per Natale non riceve alcun regalo da parte della madre Fariba Tehrani che sui social pubb… -