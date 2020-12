Depressione | la ketamina come cura

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 26 dicembre 2020) Un gruppo di proteine chiamato 4E-Bps coninvolto nella formazione della memoria, sarebbe la chiave di volta per gli effetti antidepressivi dellasul cervello. Questo è quanto scoperto da un team di tre scienziati canadesi. Pubblicata su Nature, questa scoperta potrebbe portare a migliori e più sicuri trattamenti per quelle persone che soffrono di. Dal momento che il 30% dei pazienti sono resistenti agli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI), gli antidepressivi più comunemente prescritti, è spesso difficile trovare un trattamento efficace. Lafu approvata per la prima volta negli anni ’70, in USA,antidolorifico. Da allora, i ricercatori hanno sondato la possibile applicazione di questa droga in campo medico. L’anno scorso, la Food & Drug ...