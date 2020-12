Dea-Calciomercato: si chiude la trattativa per Kovalenko (Di sabato 26 dicembre 2020) L’insieme Dea-Calciomercato sta creando non poche perplessità, ma arrivano anche delle buone notizie. L’Atalanta starebbe per chiudere la trattativa con il giocatore Kovalenko. Anzi dalle voci sembrerebbe che ci sia già un accordo totale tra le due società e il calciatore. Si preannuncia che possa aiutare molto la Dea visto le sue ottime qualità tecniche e fisiche. Dea-Calciomercato: un mercato in piena evoluzione Dopo Joakim Maehle si è portata avanti anche un altra trattativa che sembra destinata a chiudersi presto: quella che farà di Viktor Kovalenko un giocatore nerazzurro. Secondo quanto emerso, non solo un accordo con il centrocampista ucraino dello Shakhtar sarebbe già stato trovato, ma lo stesso giocatore avrebbe adirittura apposto la sua ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 dicembre 2020) L’insieme Dea-sta creando non poche perplessità, ma arrivano anche delle buone notizie. L’Atalanta starebbe perre lacon il giocatore. Anzi dalle voci sembrerebbe che ci sia già un accordo totale tra le due società e il calciatore. Si preannuncia che possa aiutare molto la Dea visto le sue ottime qualità tecniche e fisiche. Dea-: un mercato in piena evoluzione Dopo Joakim Maehle si è portata avanti anche un altrache sembra destinata arsi presto: quella che farà di Viktorun giocatore nerazzurro. Secondo quanto emerso, non solo un accordo con il centrocampista ucraino dello Shakhtar sarebbe già stato trovato, ma lo stesso giocatore avrebbe adirittura apposto la sua ...

L'unione Dea-Calciomercato riserva sempre delle sorprese, come la trattativa Kovalenko. Siete curiosi di conoscere tutto? leggete l'articolo.

