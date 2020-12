Covid Veneto, tasso di positività alle stelle 36,6%: Zaia: “è un incubo” (Di sabato 26 dicembre 2020) Redazione Il Veneto continua ad essere alle prese con l’impennata dei contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi accertati sono stati 5.010, come mostrato dai dati diffusi dalla regione amministrata dal governatore Luca Zaia. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria il totale dei malati raggiunge così quota 234.792. Stando sempre all’ultimo bollettino regionale, si registrano 94 morti nelle ultime 24 ore (durante la pandemia la regione ha visto 5.953 scomparse). Spostandosi sul versante ospedaliero, per ora in terapia intensiva il dato è più o meno stabile con un totale di 384 ricoveri (+2) mentre negli ospedali sono assistiti 2.908 pazienti (+38). I cittadini che al momento sono risultati positivi al virus sono in tutto 87.385. Il Veneto, a causa dell‘aumento dei contagi degli ultimi giorni, ha visto ... Leggi su improntaunika (Di sabato 26 dicembre 2020) Redazione Ilcontinua ad essereprese con l’impennata dei contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi accertati sono stati 5.010, come mostrato dai dati diffusi dalla regione amministrata dal governatore Luca. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria il totale dei malati raggiunge così quota 234.792. Stando sempre all’ultimo bollettino regionale, si registrano 94 morti nelle ultime 24 ore (durante la pandemia la regione ha visto 5.953 scomparse). Spostandosi sul versante ospedaliero, per ora in terapia intensiva il dato è più o meno stabile con un totale di 384 ricoveri (+2) mentre negli ospedali sono assistiti 2.908 pazienti (+38). I cittadini che al momento sono risultati positivi al virus sono in tutto 87.385. Il, a causa dell‘aumento dei contagi degli ultimi giorni, ha visto ...

