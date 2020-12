Coronavirus, nel Regno Unito test su un farmaco per immunita' immediata (Di sabato 26 dicembre 2020) In Gran Bretagna allo studio una 'terapia anticorpale' per il Covid-19 che darebbe un'immunit immediata contro la malattia e potrebbe essere somministrata come trattamento d'emergenza ai pazienti ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 26 dicembre 2020) In Gran Bretagna allo studio una 'terapia anticorpale' per il Covid-19 che darebbe un'immunitcontro la malattia e potrebbe essere somministrata come trattamento d'emergenza ai pazienti ...

MediasetTgcom24 : Covid, nel Regno Unito via a test su farmaco per l'immunità immediata #coronavirus - RaiNews : La Russia ha superato oggi i tre milioni di casi di Covid-19, secondo i dati ufficiali - sole24ore : Coronavirus oggi. Allarme per variante inglese del Covid: “Si diffonde prima”. Oltre 76 mln di contagiati nel mondo… - ekuonews : Coronavirus, due focolai nel carcere di Lanciano con 89 casi - Golfredo1 : RT @GiancarloDeRisi: C'è un farmaco più efficace del vaccino. Nel Regno Unito solo applausi, in Italia invece come al solito si fa muro. Sa… -