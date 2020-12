“Bevete vino, gli astemi non vanno in paradiso”. La bizzarra omelia di un prete di Piacenza (Video) (Di sabato 26 dicembre 2020) Piacenza, 26 ago – «Bevete vino, gli astemi non vanno in paradiso». Così don Pietro Cesena, parroco di Borgotrebbia, alla periferia di Piacenza, torna a far parlare di sé in un’omelia natalizia che è diventata subito virale. Il sacerdote era salito già agli onori della cronaca, nell’aprile scorso, in pieno lockdown. In quell’occasione, nonostante i divieti decise di officiare ugualmente la Messa e per questo venne sanzionato, dovendo pagare 400 euro di multa. Davanti alle telecamere del Tg2 il don aveva ribadito energicamente il diritto dei fedeli di ricevere l’Eucaristia. Poi aveva spiegato: «Io rispondo per il mio essere prete. Stiamo pensando al dramma psicologico della gente che in questo momento sta cominciando ad andare fuori di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 26 dicembre 2020), 26 ago – «, glinonin». Così don Pietro Cesena, parroco di Borgotrebbia, alla periferia di, torna a far parlare di sé in un’natalizia che è diventata subito virale. Il sacerdote era salito già agli onori della cronaca, nell’aprile scorso, in pieno lockdown. In quell’occasione, nonostante i divieti decise di officiare ugualmente la Messa e per questo venne sanzionato, dovendo pagare 400 euro di multa. Davanti alle telecamere del Tg2 il don aveva ribadito energicamente il diritto dei fedeli di ricevere l’Eucaristia. Poi aveva spiegato: «Io rispondo per il mio essere. Stiamo pensando al dramma psicologico della gente che in questo momento sta cominciando ad andare fuori di ...

