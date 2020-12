Portogallo, uccisi brutalmente centinaia di cervi e cinghiali (Di venerdì 25 dicembre 2020) Le foto del massacro hanno indignato totalmente animalisti e non sui social network. I cacciatori accusati di “crimine ambientale”. Sono stati massacrati in tantissimi, tutti in un solo giorno: 540 totali tra cervi e cinghiali, un numero esorbitante, un’intera foresta ripulita dai suoi abitanti. Questo è successo in un’area di caccia nel centro del Portogallo, dove 16 cacciatori spagnoli sono stati dichiarati colpevoli di un gravissimo “crimine ambientale”, dopo aver sterminato tutti gli animali presenti nel luogo. La situazione ha scatenato immediatamente l’ira del web, in particolare dopo le foto postate dai cacciatori, felici del bottino ottenuto. Le foto del massacro sono state postate e ripostate centinaia di volte, scatenando la rabbia di animalisti e non. LEGGI ANCHE >>> Chico Forti: ... Leggi su chenews (Di venerdì 25 dicembre 2020) Le foto del massacro hanno indignato totalmente animalisti e non sui social network. I cacciatori accusati di “crimine ambientale”. Sono stati massacrati in tantissimi, tutti in un solo giorno: 540 totali tra, un numero esorbitante, un’intera foresta ripulita dai suoi abitanti. Questo è successo in un’area di caccia nel centro del, dove 16 cacciatori spagnoli sono stati dichiarati colpevoli di un gravissimo “crimine ambientale”, dopo aver sterminato tutti gli animali presenti nel luogo. La situazione ha scatenato immediatamente l’ira del web, in particolare dopo le foto postate dai cacciatori, felici del bottino ottenuto. Le foto del massacro sono state postate e ripostatedi volte, scatenando la rabbia di animalisti e non. LEGGI ANCHE >>> Chico Forti: ...

