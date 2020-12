“Porto in braccio una piccola imperatrice” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Quand’ero piccola sognavo di diventare attrice, non mamma. E poi ho sposato un ragazzo che sognava di diventare padre da quando aveva diciotto anni. Per avere con suo figlio lo stesso splendido rapPorto che lui ha con suo padre. Poco prima di sposarci si è reso conto che non era così scontato, con me, diventare padre. Ne abbiamo parlato apertamente. Mi ha chiesto se fossi contraria all’idea o se lasciavo la porta aperta. Ho risposto la seconda, sebbene non fossi affatto certa che prima o poi avrei provato un desiderio di maternità. Ma il mio futuro marito mi disse: non ti farò mai pressioni, però è giusto io sappia se c’è una speranza o se devo metterci una pietra sopra. Sono passati cinque anni da quando ci siamo sposati e nove da quando ci siamo messi insieme prima che io mi decidessi. È successo dopo una serata trascorsa a chiacchierare ... Leggi su iodonna (Di venerdì 25 dicembre 2020) Quand’erosognavo di diventare attrice, non mamma. E poi ho sposato un ragazzo che sognava di diventare padre da quando aveva diciotto anni. Per avere con suo figlio lo stesso splendido rapche lui ha con suo padre. Poco prima di sposarci si è reso conto che non era così scontato, con me, diventare padre. Ne abbiamo parlato apertamente. Mi ha chiesto se fossi contraria all’idea o se lasciavo la porta aperta. Ho risposto la seconda, sebbene non fossi affatto certa che prima o poi avrei provato un desiderio di maternità. Ma il mio futuro marito mi disse: non ti farò mai pressioni, però è giusto io sappia se c’è una speranza o se devo metterci una pietra sopra. Sono passati cinque anni da quando ci siamo sposati e nove da quando ci siamo messi insieme prima che io mi decidessi. È successo dopo una serata trascorsa a chiacchierare ...

Ultime Notizie dalla rete : Porto braccio “Porto in braccio una piccola imperatrice” Io Donna “Porto in braccio una piccola imperatrice”

