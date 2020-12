Perché mio figlio resterà l’unico

Leggi su iodonna

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Partiamo dall’inizio: provengo da famiglie in cui il matrimonio e i figli non sono visti come qualcosa di obbligatorio, per cui non ho mai ricevuto nessuna pressione in merito. Tuttavia mia madre ha rappresentato il classico esempio di donna lavoratrice che passa al part time appena diventata madre per poi trovarsi senza lavoro prima dell’arrivo del secondogenito, per poi reinventarsi in un lavoro estremamente più “umile” ma più facile da conciliare con la famiglia. Per quanto riguarda me, non ho mai voluto figli “per forza”. Io e mio marito avevamo entrambi il desiderio di averne, ma da parte mia mi sentivo soddisfatta anche senza averne. Negli ultimi anni abbiamo conosciuto molte coppie con vari problemi di infertilità e ci siamo sempre detti che “se i figli arriveranno bene, altrimenti bene lo stesso”. Poco dopo il matrimonio ero riuscita a trovare “il lavoro dei miei sogni” o ...