Papa Francesco: 'Vaccino a tutti e gratis, per primi i poveri e i sofferenti' (Di sabato 26 dicembre 2020) Bene, i vaccini ci sono: distribuiteli. gratis. A tutti, Iniziando dai pi deboli. Papa Francesco non si affida ai mezzi termini, alle mezze misure. Siamo fratelli? Comportiamoci da tali. Prima i ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 26 dicembre 2020) Bene, i vaccini ci sono: distribuiteli.. A, Iniziando dai pi deboli.non si affida ai mezzi termini, alle mezze misure. Siamo fratelli? Comportiamoci da tali. Prima i ...

