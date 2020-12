Milano, abusi sessuali su una neonata: arrestato il nonno (Di venerdì 25 dicembre 2020) arrestato dalla Polizia Postale di Milano un 53enne: abusava sessualmente della nipotina e poi postava in rete i relativi video All’orrore purtroppo non c’è mai fine ma soprattutto non ci si abitua mai per quanto la cronaca puntualmente ci informi su ogni sorta di nefandezza di cui si macchia l’uomo: un 53enne è stato arrestato L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di venerdì 25 dicembre 2020)dalla Polizia Postale diun 53enne: abusava sessualmente della nipotina e poi postava in rete i relativi video All’orrore purtroppo non c’è mai fine ma soprattutto non ci si abitua mai per quanto la cronaca puntualmente ci informi su ogni sorta di nefandezza di cui si macchia l’uomo: un 53enne è statoL'articolo Curiosauro.

