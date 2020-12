Milan, lo strano lockdown di Ibrahimovic: “Covid-19? Parlavo con la casa e davo nomi ai muri” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Parla Zlatan Ibrahimovic.Il Milan di mister Stefano Pioli chiude l'anno al primo posto, merito anche dell'attaccante svedese, che nonostante gli infortuni, il Coronavirus e un'età in inesorabile avanzamento si è confermato quello di sempre: un fuoriclasse.Il fenomeno svedese, intervenuto ai microfoni del 'Corriere della Sera' si è raccontato a 360°. Tanti gli argomenti trattati: il delicato tema del Covid-19 con cui Zlatan ha convissuto qualche settimana fa, e poi naturalmente il calcio, il primo posto in Serie A e il sogno Scudetto.OBIETTIVI STAGIONALI -"Intanto dobbiamo cominciare bene il 2021. Poi andare avanti una partita alla volta, come fosse allo stesso tempo la prima e l’ultima della vita. Lo dico in un altro modo? Avere voglia. Di più, avere fame: sempre, tutti i giorni, ogni momento. La squadra deve avere il coraggio di ... Leggi su mediagol (Di venerdì 25 dicembre 2020) Parla Zlatan.Ildi mister Stefano Pioli chiude l'anno al primo posto, merito anche dell'attaccante svedese, che nonostante gli infortuni, il Coronavirus e un'età in inesorabile avanzamento si è confermato quello di sempre: un fuoriclasse.Il fenomeno svedese, intervenuto ai microfoni del 'Corriere della Sera' si è raccontato a 360°. Tanti gli argomenti trattati: il delicato tema del-19 con cui Zlatan ha convissuto qualche settimana fa, e poi naturalmente il calcio, il primo posto in Serie A e il sogno Scudetto.OBIETTIVI STAGIONALI -"Intanto dobbiamo cominciare bene il 2021. Poi andare avanti una partita alla volta, come fosse allo stesso tempo la prima e l’ultima della vita. Lo dico in un altro modo? Avere voglia. Di più, avere fame: sempre, tutti i giorni, ogni momento. La squadra deve avere il coraggio di ...

Il Milan di oggi vive un Natale gioioso, ottimista e con grandi ambizioni. Si è tornati dopo anni a respirare un'aria prestigiosa, da ambizioni altissime. I rossoneri hanno chiuso un'annata strana e ...

