Covid, in Toscana risalgono i casi, +613 e altri 6 decessi (Di venerdì 25 dicembre 2020) FIRENZE, 25 DIC - Sono 613, in risalita rispetto ai 563 di ieri, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 6 decessi, il numero più basso degli ultimi mesi: 5 uomini e una donna ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 25 dicembre 2020) FIRENZE, 25 DIC - Sono 613, in risalita rispetto ai 563 di ieri, i nuovidi Coronavirus indove oggi si registrano 6, il numero più basso degli ultimi mesi: 5 uomini e una donna ...

MediasetTgcom24 : Muore di Covid a 55 anni, la figlia pubblica gli Sms: 'Il virus esiste' #covid - Pino__Merola : Covid, in Toscana risalgono i casi, +613 e altri 6 decessi - MircoScatizzi : RT @iltirreno: Il numero dei morti è il più basso degli ultimi mesi. In calo i ricoveri, ma tornano a crescere le terapie intensive https:/… - PisaNews : Covid-19. Sono 613 i nuovi positivi in Toscana. A Pisa nessun decesso ... - - iltirreno : Il numero dei morti è il più basso degli ultimi mesi. In calo i ricoveri, ma tornano a crescere le terapie intensive -