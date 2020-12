Benedizione Urbi et Orbi streaming e diretta tv: dove vederla (Di venerdì 25 dicembre 2020) Oggi, venerdì 25 dicembre 2020, alle ore 11,55 dall’Aula delle benedizioni del Palazzo Apostolico Papa Francesco impartirà la Benedizione Urbi et Orbi e declamerà ai fedeli il messaggio di auguri. Ma dove vedere la Benedizione Urbi et Orbi in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni. In tv La Benedizione verrà impartita dal Pontefice oggi, 25 dicembre (giorno di Natale), alle ore 12 in diretta tv su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre) e Tv2000. Benedizione Urbi et Orbi in live streaming Non solo tv. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Oggi, venerdì 25 dicembre 2020, alle ore 11,55 dall’Aula delle benedizioni del Palazzo Apostolico Papa Francesco impartirà laete declamerà ai fedeli il messaggio di auguri. Mavedere laetintv e live? Di seguito tutte le informazioni. In tv Laverrà impartita dal Pontefice oggi, 25 dicembre (giorno di Natale), alle ore 12 intv su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre) e Tv2000.etin liveNon solo tv. L’evento potrà essere seguito in...

vaticannews_it : #24dicembre Durante il tradizionale briefing in Sala Marconi, rivolto in particolare agli operatori dei media, sono… - hmandirola : RT @Corriere: Il Papa: «Ogni scartato è figlio di Dio». Oggi benedizione Urbi et Orbi in streaming - Corriere : Il Papa: «Ogni scartato è figlio di Dio». Oggi benedizione Urbi et Orbi in streaming - titina49 : RT @Tg1Raiofficial: La messa della notte nella Basilica vaticana 'Il tempo che abbiamo non serve a piangerci addosso, ma a consolare le lac… - newsfresche : Messaggio Natalizio e Benedizione ”Urbi et Orbi” 25 dicembre 2020 da You Tube -