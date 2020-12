Vladimir Luxuria, Natale da incubo: “Io sola sul terrazzo di casa” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Per la prima volta Vladimir Luxuria trascorrerà queste festività natalizie da sola, e la cosa non le fa affatto piacere. Anche per Vladimir Luxuria, come per tutti o quasi gli italiani, si prospetta un Natale decisamente sui generis. “Sarò sola, ma su questo fronte temo di più il Capodanno di cui sono da sempre la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 24 dicembre 2020) Per la prima voltatrascorrerà queste festività natalizie da, e la cosa non le fa affatto piacere. Anche per, come per tutti o quasi gli italiani, si prospetta undecisamente sui generis. “Sarò, ma su questo fronte temo di più il Capodanno di cui sono da sempre la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

radiosiciliarse : La Luna e Vladimir Luxuria - Tuo Amante - il_j4ck : @calledope Pensa a Vladimir Luxuria ad esempio - radiosiciliarse : La Luna e Vladimir Luxuria - Tuo Amante - floxrencewelch : Non so se ridere per Vladimir Luxuria o per tutto il resto - pairsonnalitesF : Lo riconosci? Un personaggio diventato simbolo dell'Italia LGBTQ+: è cambiato moltissimo: Il ragazzo che divenne do… -