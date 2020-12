Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2020 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 dicembre 2020)DEL 24 DICEMBREORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A1 MILANO –NAPOLI PIOGGIA IN CORSO TRA ORTE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD, SI INVITA QUINDI ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA; RIGUARDO AL TRAFFICO CIRCONE REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE PER LAVORI LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO; ATTIVA LINEA BUS NAVETTA MB20; SEMPRE PER LAVORI IN CORSO, SULLA LINEA C FINO AL 10 GENNAIO LE ULTIME PARTENZE DEI TRENI DA PANTANO E DA SAN GIOVANNI SARANNO ALLE 23.30; SOSPESE LE LINEE BUS NAVETTA MC ED MC-3. IN CHIUSURA, CON ...