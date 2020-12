“Siamo rimasti in mutande”. La protesta ironica e geniale dei ristoratori pugliesi (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Siamo rimasti in mutande”. Loro, come tantissimi altri colleghi sparsi in tutta Italia. È il popolo dei ristoratori, quelli tartassati e abbandonati dal governo. Con regole assurde prima e restrizioni poi, senza uno straccio di aiuto e di chiarezza. E così i ristoratori di Brindisi hanno deciso di “prenderla con filosofia” e hanno unito l’utile al dilettevole, mettendo in scena una protesta pacifica, geniale, ironica e utile. Posare in intimo per il calendario 2021. In mutande, letteralmente. E cioè come sono stati ridotti loro da questa crisi e dalla sua malagestione. Non è la classica storia di modelli, modelle o sex simbol del momento, ma dei ristoratori brindisini che hanno scelto di accendere i riflettori sulla ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 24 dicembre 2020) “in”. Loro, come tantissimi altri colleghi sparsi in tutta Italia. È il popolo dei, quelli tartassati e abbandonati dal governo. Con regole assurde prima e restrizioni poi, senza uno straccio di aiuto e di chiarezza. E così idi Brindisi hanno deciso di “prenderla con filosofia” e hanno unito l’utile al dilettevole, mettendo in scena unapacifica,e utile. Posare in intimo per il calendario 2021. In, letteralmente. E cioè come sono stati ridotti loro da questa crisi e dalla sua malagestione. Non è la classica storia di modelli, modelle o sex simbol del momento, ma deibrindisini che hanno scelto di accendere i riflettori sulla ...

