Meloni | «Il governo ha dilapidato 108 miliardi | nessuno sa come li ha spesi Devono andarsene»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 24 dicembre 2020) «Le crisi in favore di telecamera non sono credibili. Tifo perché questi signori vadano a casa prima possibile». Giorgiaribadisce, in una intervista a Repubblica, che la via maestra, in caso di caduta delsono le elezioni. «I governi», attacca la leader di Fratelli d’Italia, «tenuti su solo perchéoccupare posizioni e potere non fanno il bene della nazione».: «Ilparla solo di poltrone» Per Giorgiaè «surreale che nel pieno dell’emergenza pandemica» al«passino la giornata a parlare di poltrone, verifiche, servizi segreti, posti di sotto. Tutta una paccottiglia da Prima Repubblica che poi, riguardando il “rottamatore”, rende tutto ancora più ridicolo». «Qualcuno ricorda...