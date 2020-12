Lavoretti con scatolette di tonno: come riciclarle in modo originale! (Di giovedì 24 dicembre 2020) Avete da parte numerose scatolette di tonno e non avete idea di quali Lavoretti realizzare con questo materiale? Nessun problema, siete nel posto giusto! Qui abbiamo tante ispirazioni da mostrarvi, semplice da creare, approfondiamo insieme! Grazie al fai da te ed al riciclo creativo, i materiali che si possono riutilizzare sono infiniti. Vi basterà un po’ di creativa per ottenere fantastiche creazioni davvero originali e fantastiche. In questo articolo, ve ne presenteremo alcune che possono decorare la vostra casa! Per il tutorial cliccare QUI Prima di tutto, lavate con cura le scatolette ed eliminate la loro etichette. Potete lasciarle i ammollo per un po’ di tempo con prodotti appositi, così da eliminarle l’odore. Aspettate che si asciughino completamente et voilà, sono pronte per essere utilizzate! ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 24 dicembre 2020) Avete da parte numerosedie non avete idea di qualirealizzare con questo materiale? Nessun problema, siete nel posto giusto! Qui abbiamo tante ispirazioni da mostrarvi, semplice da creare, approfondiamo insieme! Grazie al fai da te ed al riciclo creativo, i materiali che si possono riutilizzare sono infiniti. Vi basterà un po’ di creativa per ottenere fantastiche creazioni davvero originali e fantastiche. In questo articolo, ve ne presenteremo alcune che possono decorare la vostra casa! Per il tutorial cliccare QUI Prima di tutto, lavate con cura leed eliminate la loro etichette. Potete lasciarle i ammollo per un po’ di tempo con prodotti appositi, così da eliminarle l’odore. Aspettate che si asciughino completamente et voilà, sono pronte per essere utilizzate! ...

