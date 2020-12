La Lamorgese vuole il pugno duro | Sanzioni severe per chi sgarra

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Gabriele Laganà Il ministro dell’Interno si appella al senso di responsabilità dei cittadini ma avverte: "L'autocertificazione verrà controllata". E annuncia pesanti multe Gli italiani devono rassegnarsi a sopportare ancora molti sacrifici, tra cui quello delle limitazioni degli spostamenti. Ad ammetterlo è il ministro dell’Interno, Luciana, che in una intervista alla Nazione ha invitato tutti a non abbassare la guardia contro il pericolo del Covid-19, anche se all’orizzonte si intravede la luce del vaccino, ed ha ricordato che chi violerà le norme sarà sanzionato con la massima severità. "Un diverso regime dei divieti e delle limitazioni tra le Regioni potrebbe accompagnarci per alcuni mesi ancora", ha annunciato il titolare del Viminale che ha spiegato come la scelta del governo di alzare in modo uniforme il livello dei divieti di ...