Il 2021 ha il volto di una donna La riflessione di Flojo

Nel silenzio di un Natale in famiglia, pochi doni e un cenone all'insegna della sobrietà. Abbracci ideali, contatti "da remoto". Affetti lontani, cuori spezzati di chi ha perso i propri cari a causa del Covid. Per alcuni, vuoto e solitudine. Il rispetto delle restrizioni nel segno della responsabilità e della cautela. Papa Bergoglio ci esorta alla "fraternità tra di noi", alla solidarietà. Un'opportunità per "purificare il modo di vivere il Natale, uscendo dal consumismo" rendendolo "più religioso e vero". "Il Natale sia un'occasione di rinnovamento interiore", ha detto ancora il Pontefice. La figura iconica che rimarrà nella storia di quell'uomo, solo, sotto la pioggia, in Piazza San Pietro o a rendere omaggio, in forma privata, alla Madonna di Piazza di Spagna, irrompe nella mente e nell'anima di credenti e non credenti incitando ad una rivoluzione individuale ...

Ultime Notizie dalla rete : 2021 volto Il volto di Marlene per la campagna 2021 Freshplaza.it Il piano dell’Università per il ritorno in aula: “Lezioni in presenza dalla fine di febbraio”

La didattica a distanza non è facile da sostenere. Tanto che, fra gli studenti, c’è chi ha mostrato un forte disagio ...

Il vero spirito del Natale nell'esempio di San Francesco

Francesco di Assisi vedeva nel Natale “la festa delle feste”: svela il volto di Dio non come un giudice implacabile ma come un figlio bambino, che nasce da una delle nostre Donne. Questo Natale nessun ...

