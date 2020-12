Heather Parisi no vax? La scelta della showgirl scatena il web (Di giovedì 24 dicembre 2020) Heather Parisi ha deciso di prendere posizione e condividere la sua scelta con i suoi seguaci: la showgirl no vax? L’ira del web H. Parisi, Fonte foto: Instagram (@ Heather Parisi)Amatissima dal pubblico e molto seguita sui social, Heather Parisi ha deciso di condividere il suo pensiero in merito alla vaccinazione da Nuovo Coronavirus, ma scatena l’ira dei follower: la showgirl no vax? Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la ballerina cantante, attrice teatrale e showgirl vive ad Hong Kong insieme alla sua dolce famiglia. Nel corso dei mesi di pandemia in moltissimi hanno chiesto ad Heather quale fosse la ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 dicembre 2020)ha deciso di prendere posizione e condividere la suacon i suoi seguaci: lano? L’ira del web H., Fonte foto: Instagram (@)Amatissima dal pubblico e molto seguita sui social,ha deciso di condividere il suo pensiero in merito alla vaccinazione da Nuovo Coronavirus, mal’ira dei follower: lano? Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la ballerina cantante, attrice teatrale evive ad Hong Kong insieme alla sua dolce famiglia. Nel corso dei mesi di pandemia in moltissimi hanno chiesto adquale fosse la ...

Adnkronos : #Covid, #HeatherParisi: 'Non mi vaccino' - anto_a_a : RT @Adnkronos: #Covid, #HeatherParisi: 'Non mi vaccino' - GRETA1SGARBO : RT @Adnkronos: #Covid, #HeatherParisi: 'Non mi vaccino' - gianfrancomusi2 : RT @DrApocalypse: #HeatherParisi: 'Attaccatemi ma non mi vaccino, perché si tratta di un vaccino sperimentale' - cegceg5 : @Adnkronos Sparisca per sempre dai radar italiani @heather_parisi -