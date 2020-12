Giulia De Lellis, dalla galleria spunta a sorpresa una foto: nessuno se lo sarebbe aspettato (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nella galleria del cellulare di Giulia De Lellis a sorpresa spunta una foto: nessuno se lo sarebbe mai aspettato Giulia De Lellis è una delle influencer più amate e seguite sui social network. Il suo successo inizia quando partecipa a Uomini e Donne, dating show di Maria De Filippi, nelle vesti di corteggiatrice. La De Lellis riesce L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nelladel cellulare diDeunase lomaiDeè una delle influencer più amate e seguite sui social network. Il suo successo inizia quando partecipa a Uomini e Donne, dating show di Maria De Filippi, nelle vesti di corteggiatrice. La Deriesce L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

agnevsnene : unpopular opinion : andrea damante e giulia de lellis sono veramente una brutta coppia, basta metterli sulle storie… - LaviniaVentanni : Comunque personalissimo riassunto del ' pic of ' di Giulia de Lellis : non le è passata neanche per sbaglio la sbor… - la_tinella : Comunque ho capito solo ieri che il Beretta di Giulia De Lellis è quello delle armi perché convintissima fosse quello dei salumi Beretta - Smalldoll13 : @TheUkraineYana Mandatele Mario Serpa o Giulia De Lellis e vedete come la mettono apposto a sta esaltata. Tutta sta… - 103puntifelici : @vippooooooni Sonia Lorenzini era amica di Giulia De Lellis e Andrea Damante. Quando la De Lellis era al gf si narr… -