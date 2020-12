Giovanni Allevi protagonista su RaiPlay: «La vera creatività e ribellione nascono dalla strada» (Di giovedì 24 dicembre 2020) Giovanni Allevi non nasconde l’entusiasmo per il suo nuovo progetto, l’originale docuserie Allevi in the jungle, diretta da Simone Valentini in onda dal 21 dicembre su RaiPlay. «Ho deciso di buttarmi in questa avventura sovversiva, umana e piena di filosofia. Voglio far conoscere alla gente gli animi, gli sguardi e i talenti unici degli artisti che hanno scelto come palcoscenico la strada». Da sempre chiuso nella suo mondo di musica e suoni animato da un perfezionismo spasmodico, l’istrionico pianista e compositore marchigiano si è messo in gioco, pronto a inseguire il bisogno di sperimentare e creare in assoluta libertà. Giovanni ... Leggi su iodonna (Di giovedì 24 dicembre 2020)non nasconde l’entusiasmo per il suo nuovo progetto, l’originale docuseriein the jungle, diretta da Simone Valentini in onda dal 21 dicembre su. «Ho deciso di buttarmi in questa avventura sovversiva, umana e piena di filosofia. Voglio far conoscere alla gente gli animi, gli sguardi e i talenti unici degli artisti che hanno scelto come palcoscenico la». Da sempre chiuso nella suo mondo di musica e suoni animato da un perfezionismo spasmodico, l’istrionico pianista e compositore marchigiano si è messo in gioco, pronto a inseguire il bisogno di sperimentare e creare in assoluta libertà....

