Ddl bilancio - Incentivi 2021, sconti per elettriche, stangata sulle revisioni: il governo incassa il primo sì (Di giovedì 24 dicembre 2020) Con 314 sì e 230 no la Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sul ddl bilancio. L'approvazione in prima lettura da parte dell'aula di Montecitorio è stata però rimandata a domenica 27 dicembre: poi il testo passerà al Senato, dove un secondo voto di fiducia consentirà al governo di far entrare in vigore la legge, come d'obbligo, l'1 gennaio. Le novità. Il testo, come anticipato nei giorni scorsi, contiene alcuni provvedimenti che riguardano il settore dell'auto: in primo luogo una nuova tornata di Incentivi all'acquisto di auto nuove con emissioni di CO2 fino a 135 g/km (qui ci sono tutti i dettagli), ma anche il contributo del 40% all'acquisto di vetture elettriche con prezzo di listino fino a 30 mila euro per redditi Isee inferiori a 30 mila euro. Infine, c'è ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 24 dicembre 2020) Con 314 sì e 230 no la Camera ha approvato la questione di fiducia posta dalsul ddl. L'approvazione in prima lettura da parte dell'aula di Montecitorio è stata però rimandata a domenica 27 dicembre: poi il testo passerà al Senato, dove un secondo voto di fiducia consentirà aldi far entrare in vigore la legge, come d'obbligo, l'1 gennaio. Le novità. Il testo, come anticipato nei giorni scorsi, contiene alcuni provvedimenti che riguardano il settore dell'auto: inluogo una nuova tornata diall'acquisto di auto nuove con emissioni di CO2 fino a 135 g/km (qui ci sono tutti i dettagli), ma anche il contributo del 40% all'acquisto di vetturecon prezzo di listino fino a 30 mila euro per redditi Isee inferiori a 30 mila euro. Infine, c'è ...

