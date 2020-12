Concerto di Natale 2020 | cantanti e scaletta dell’evento

Leggi su tpi

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Stasera, giovedì 24 dicembre, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda ildigiunto alla 28esima edizione. L’evento è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Nella magica atmosfera natalizia si alterneranno sul palco molte stelle della musica italiana e star internazionali. Alla conduzione Federica Panicucci. Ma quali saranno gli artisti () che si esibiranno sul palco deldistasera? Vediamolo insieme. Sul palco si alterneranno artisti italiani come Malika Ayane, Antonino, Arisa, Emma, Roby Facchinetti, Andrea Griminelli, Moreno, Nek, Tosca, Ron, Renato Zero e star internazionali: Dotan ...