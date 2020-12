Ascolti TV | Mercoledì 23 dicembre 2020. In 3,4 milioni per l’esordio di Fratelli Caputo (14.8%). Vince Ulisse in replica (15.9%) (Di giovedì 24 dicembre 2020) Fratelli Caputo Nella serata di ieri, Mercoledì 23 dicembre 2020, su Rai1 la replica di Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha conquistato 3.732.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 la prima puntata di Fratelli Caputo ha incollato davanti al video 3.385.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2 Alla ricerca di Nemo ha interessato 1.475.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 Le Iene presentano: L’incredibile viaggio di Marika ha raccolto 1.131.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.897.000 spettatori con l’8.3% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Stasera Italia News Speciale totalizza un a.m. di 749.000 spettatori (3.2%). Su La7 Parenti serpenti ha registrato 709.000 spettatori con il ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 24 dicembre 2020)Nella serata di ieri,23, su Rai1 ladi– Il Piacere della Scoperta ha conquistato 3.732.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 la prima puntata diha incollato davanti al video 3.385.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2 Alla ricerca di Nemo ha interessato 1.475.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 Le Iene presentano: L’incredibile viaggio di Marika ha raccolto 1.131.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.897.000 spettatori con l’8.3% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Stasera Italia News Speciale totalizza un a.m. di 749.000 spettatori (3.2%). Su La7 Parenti serpenti ha registrato 709.000 spettatori con il ...

