Arsenal | Ozil | “Manca Wenger e Ramsey era una giocatore fantastico”

(Di giovedì 24 dicembre 2020) “? Era davvero un allenatore, sì. E anche una figura paterna per me e molti altri giocatori. Penso che a molte persone dell’manchi davvero“. Mesutparla così da “separato in casa” all’. Il fantasista tedesco è stato escluso sia dalla lista Uefa che da quella della Premier League dall’attuale tecnico Arteta nonostante i pessimi risultati dei Gunners. “È un momento molto difficile per tutti nel club, non solo per me – ha detto-. La situazione è frustrante per tutti. Ovviamente vorrei poter aiutare la squadra, soprattutto in questo momento, ma finché non ne avrò la possibilità spero solo di ottenere risultati migliori molto presto. Ma restiamo positivi“. Poi c’è spazio anche per una frecciata alla dirigenza che ha lasciato andar via Aaron ...