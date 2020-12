App Immuni vs. App Io. Quanto conta davvero la privacy per le persone? (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nelle ultime due settimane non si può non riflettere su Quanto sta accadendo. L’App IO, necessaria per ottenere il cosiddetto bonus cashback, è stata scaricata da più di 6 milioni di persone in un solo giorno, superando ampiamente la tanto discussa App Immuni. Davanti alla possibilità di un ritorno economico (in questo caso parliamo di 150 euro al massimo), la privacy e le difficoltà tecnologiche sembrano essere passate in secondo piano. Lo stesso Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, ha dichiarato che l’App Immuni non ha portato i risultati sperati a causa del mancato utilizzo da parte degli utenti. A oggi, le uniche armi che abbiamo per sconfiggere la pandemia è il rispetto di tre semplici norme di sicurezza, utilizzo della mascherina, distanziamento fisico, e lavaggio delle mani. ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nelle ultime due settimane non si può non riflettere susta accadendo. L’App IO, necessaria per ottenere il cosiddetto bonus cashback, è stata scaricata da più di 6 milioni diin un solo giorno, superando ampiamente la tanto discussa App. Davanti alla possibilità di un ritorno economico (in questo caso parliamo di 150 euro al massimo), lae le difficoltà tecnologiche sembrano essere passate in secondo piano. Lo stesso Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, ha dichiarato che l’Appnon ha portato i risultati sperati a causa del mancato utilizzo da parte degli utenti. A oggi, le uniche armi che abbiamo per sconfiggere la pandemia è il rispetto di tre semplici norme di sicurezza, utilizzo della mascherina, distanziamento fisico, e lavaggio delle mani. ...

uolller : RT @ardigiorgio: *800 91 24 91* da ieri è attivo il call center per registrazione positività su app immuni. Ci è costato 4 milioni di euro.… - sigeardo : App Immuni vs. App Io. Quanto conta davvero la privacy per le persone? (di G. Lavenia) - klaretta2006 : RT @ardigiorgio: *800 91 24 91* da ieri è attivo il call center per registrazione positività su app immuni. Ci è costato 4 milioni di euro.… - 5stecche : RT @ardigiorgio: *800 91 24 91* da ieri è attivo il call center per registrazione positività su app immuni. Ci è costato 4 milioni di euro.… - andrea_porrazzo : RT @ardigiorgio: *800 91 24 91* da ieri è attivo il call center per registrazione positività su app immuni. Ci è costato 4 milioni di euro.… -

Ultime Notizie dalla rete : App Immuni App Immuni vs. App Io. Quanto conta davvero la privacy per le persone? L'HuffPost App Immuni vs. App Io. Quanto conta davvero la privacy per le persone?

superando ampiamente la tanto discussa App Immuni. Davanti alla possibilità di un ritorno economico (in questo caso parliamo di 150 euro al massimo), la privacy e le difficoltà tecnologiche sembrano ...

Grande Fratello di Stato, dove non poté Immuni riuscì il cashback

In entrambi i casi sopracitati, il nodo (nonché il massimo comun divisore) è l’app Io. Lo strumento della Pubblica Amministrazione ... aveva candidamente confessato di non essere riuscita a scaricare ...

superando ampiamente la tanto discussa App Immuni. Davanti alla possibilità di un ritorno economico (in questo caso parliamo di 150 euro al massimo), la privacy e le difficoltà tecnologiche sembrano ...In entrambi i casi sopracitati, il nodo (nonché il massimo comun divisore) è l’app Io. Lo strumento della Pubblica Amministrazione ... aveva candidamente confessato di non essere riuscita a scaricare ...