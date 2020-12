Accordo storico in extremis per l'addio britannico all'Europa (Di giovedì 24 dicembre 2020) E proprio al fotofinish arriva la fumata bianca sul dopo Brexit fra Ue e Regno Unito, dopo mesi di estenuanti negoziati. Lo hanno annunciato fonti di Londra, in contemporanea con Bruxelles, ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 24 dicembre 2020) E proprio al fotofinish arriva la fumata bianca sul dopo Brexit fra Ue e Regno Unito, dopo mesi di estenuanti negoziati. Lo hanno annunciato fonti di Londra, in contemporanea con Bruxelles, ...

fearlessxari : “Storico” accordo per Brexit elogiato da tutti come una vittoria però poi leggi gli accordi a livello accademico e… - OmarPorro_Eu : RT @Europarl_IT: 'Ringraziamo e ci congratuliamo con @MichelBarnier e i negoziatori ???? e ???? per questo accordo storico. Indipendentemente d… - JulioTofani : RT @repubblica: Brexit, 'storico' accordo fra Unione europea e Gran Bretagna [di Enrico Franceschini] [aggiornamento delle 19:38] https://t… - repubblica : Brexit, 'storico' accordo fra Unione europea e Gran Bretagna [di Enrico Franceschini] [aggiornamento delle 19:38] - EmilioPraga : RT @danielestiglitz: Un accordo storico, sia per chi lo osteggiava che per chi ci sperava. Un precedente monumentale dopo quattro anni. Due… -