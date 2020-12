The Last of Us II: due figure di Naughty Dog citate da Variety tra le 500 più influenti dell'industria mediatica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'industria dei videogiochi, checché ne dicano i benpensanti, è oramai molto più influente di una volta, sia per gli introiti che girano, sia per la diffusione mediatica raggiunta. E Variety, nel compilare la sua lista delle 500 persone più influenti dell'industria mediatica, inserisce nell'elenco Neil Druckman e Halley Gross di Naughty Dog, un traguardo di un certo peso, celebrato dai due su Twitter. "Oh... è piuttosto incredibile! Sono stata appena nominata come parte dei Variety500, 'un indice dei 500 business leader più influenti nel plasmare l'industria mediatica attuale'. Sono spiazzata! Grazie @Variety!!" è la risposta di Gross. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'dei videogiochi, checché ne dicano i benpensanti, è oramai molto più influente di una volta, sia per gli introiti che girano, sia per la diffusioneraggiunta. E, nel compilare la sua listae 500 persone più, inserisce nell'elenco Neil Druckman e Halley Gross diDog, un traguardo di un certo peso, celebrato dai due su Twitter. "Oh... è piuttosto incredibile! Sono stata appena nominata come parte dei500, 'un indice dei 500 business leader piùnel plasmare l'attuale'. Sono spiazzata! Grazie @!!" è la risposta di Gross. Leggi altro...

