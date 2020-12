Roma-Cagliari 1-0 | Diretta live | Simeone manca il tap-in, la Roma sbanda (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dopo alcune schermaglie, Veretout la sblocca al minuto 11 con una conclusione che sorprende Cragno, su assist di Gonzalo Villar. Vicina al raddoppio con Pedro che costringe Cragno ad una gran parata. L’estremo sardo si supera poi su Cristante e Kumbulla. Se il Cagliari è ancora in partita, il merito è suo. Al 34? Simeone L'articolo Roma-Cagliari 1-0 Diretta live Simeone manca il tap-in, la Roma sbanda proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dopo alcune schermaglie, Veretout la sblocca al minuto 11 con una conclusione che sorprende Cragno, su assist di Gonzalo Villar. Vicina al raddoppio con Pedro che costringe Cragno ad una gran parata. L’estremo sardo si supera poi su Cristante e Kumbulla. Se ilè ancora in partita, il merito è suo. Al 34?L'articolo1-0il tap-in, laproviene da www.meteoweek.com.

OfficialASRoma : ??? Il 23 dicembre di 14 anni fa @OfficialTaddei segnò così proprio contro il Cagliari all'Olimpico... ?? ?? 10 curio… - PagineRomaniste : 37' - Ammonito Mancini per un fallo su Joao Pedro. Terzo giallo consecutivo per lui. Roma 1-0 Cagliari #ASRoma #RomaCagliari - Italia_Notizie : Diretta Roma-Cagliari 1-0: la sblocca Veretout - PagineRomaniste : 35' - Marin la mette in mezzo per Simeone che davanti a Mirante non riesce a colpire la sfera. Occasione clamorosa… - AndresGonzalezR : ?????? Daje @OfficialASRoma Sempre ! ?? AS Roma vs Cagliari @RomaRadio #ASRoma #DajeRoma #ForzaRoma #SerieA… -