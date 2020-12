Rivolta d'Adda, incendio in cascina: spunta un cadavere carbonizzato in una roulotte (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Rivolta d'Adda (Cremona), 23 dicembre 2020 - Il cadavere carbonizzato di un uomo di origini indiane è stato trovato all'interno di una roulotte che si trovava ricoverata sotto il barchessale di una ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 23 dicembre 2020)d'(Cremona), 23 dicembre 2020 - Ildi un uomo di origini indiane è stato trovato all'interno di unache si trovava ricoverata sotto il barchessale di una ...

IlNuovoTorrazzo : Rivolta d'Adda - A fuoco una roulotte, rinvenuto corpo carbonizzato - Cremonaoggi : Porticato e roulotte in fiamme a Rivolta d'Adda, rinvenuto corpo carbonizzato #cremona #cremonaoggi - Cremonaoggi : Porticato e roulotte in fiamme a Rivolta d'Adda, rinvenuto corpo carbonizzato - cremaonline : #Rivolta d’Adda: modifiche al calendario di raccolta dei #rifiuti per le festività Clicca per i dettagli… - manuelcatt : @ladradifiori Rivolta D’adda Antico Sapore -