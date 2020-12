‘Natale in lockdown’, il video di auguri degli alunni della scuola ‘Pascoli’ (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto ‘auguri di buon Natale’, in tutte le lingue ed in tutte le zone di Benevento. E’ il video di auguri realizzato dall’istituto scolastico ‘Giovanni Pascoli’ dall’inequivocabile titolo ‘Natale in lockdown’. Protagonisti, e non poteva essere diversamente, i piccoli alunni del V anno dell’istituto beneventano, che non potendo frequentare fisicamente la scuola, hanno raccolto singolarmente il proprio augurio in diverse e simboliche zone della città per poi unirlo in un unico, emozionante video con il sottofondo della canzone natalizia ‘Happy Xmas’ di John Lennon. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto ‘di buon Natale’, in tutte le lingue ed in tutte le zone di Benevento. E’ ildirealizzato dall’istituto scolastico ‘Giovanni Pascoli’ dall’inequivocabile titoloin. Protagonisti, e non poteva essere diversamente, i piccolidel V anno dell’istituto beneventano, che non potendo frequentare fisicamente la, hanno raccolto singolarmente il proprioo in diverse e simboliche zonecittà per poi unirlo in un unico, emozionantecon il sottofondocanzone natalizia ‘Happy Xmas’ di John Lennon. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

