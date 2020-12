Morte del ginecologo Ansaldi | spunta una nuova pista

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) E’ ancora irrisolto il caso dell’omicidio del. Sono ancora diversi i punti interrogativi legati alla sua. Ciò che è emerso è che non sarebbero state trovate impronte sul coltello da cucina con lama da 20 centimetri che era accanto al corpo senza vita del medico. La vittima è stata trovata con una grossa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

repubblica : Morte del medico Ansaldi, la svolta: 'Si è tolto la vita'. L'ultima ipotesi degli investigatori sulla fine del gine… - lucianonobili : Al di là del tempo che la coalizione di centrosinistra sta colpevolmente perdendo a Roma la cosa più ripugnante è l… - RaiNews : Mario, che costruiva la pace. La morte ancora piena di interrogativi del cooperante italiano in Colombia, Mario… - PippiCalz : #23dicembre 1984 #Strage del Rapido 904, la strage di Natale. Le indagini portarono alla luce complessi legami tra… - Erich_IT5 : RT @Bluefidel47: Dopo gli assembramenti del Pincio e morte di Maradona a Napoli, abbiamo visto finalmente la potenza di questo virus. -

Ultime Notizie dalla rete : Morte del

Grande successo per il film tratto dall'opera teatrale di Eduardo De Filippo, che su Rai 1 conquista 5.636.000 telespettatori e uno share 23,89%. Al secondo posto Harry Potter e i doni della morte - P ...Filippo Fard da più di un mese era ricoverato in Terapia intensiva. Le sirene delle ambulanze hanno suonato per ricordarlo ...