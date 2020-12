Morgan per il suo compleanno fa ascoltare una canzone scartata da Sanremo: eccola (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È il compleanno di Morgan. 48 anni (vissuti intensamente): “48 anni e sentirne 10 nelle mani 10 nei piedi 2 negli occhi 2 nelle labbra 4 negli arti, 2 nei polmoni, 2 nei genitali, 2 nelle corde vocali e il resto nei capelli“, la geniale didascalia accanto al post su Instagram. Accanto a un video: “È giunta mezzanotte del 23 dicembre 2o20, 48 anni, grazie a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri e adesso…“. Ebbene, Morgan sa cosa fare: “Festeggio – scrive – facendo quel che più mi fa piacere nella vita: fare ascoltare la mia musica. Questo è uno dei 5 brani scartati da Sanremo 2021, ???????? complimentoni ragazzi”. Il brano si chiama “Il senso delle cose“: Ho perso l’occasione della vita, ho perso tempo dietro a una svitata, ho perso abilità di calcolo, ho perso il filo del discorso…”. Moltissimi i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È ildi. 48 anni (vissuti intensamente): “48 anni e sentirne 10 nelle mani 10 nei piedi 2 negli occhi 2 nelle labbra 4 negli arti, 2 nei polmoni, 2 nei genitali, 2 nelle corde vocali e il resto nei capelli“, la geniale didascalia accanto al post su Instagram. Accanto a un video: “È giunta mezzanotte del 23 dicembre 2o20, 48 anni, grazie a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri e adesso…“. Ebbene,sa cosa fare: “Festeggio – scrive – facendo quel che più mi fa piacere nella vita: farela mia musica. Questo è uno dei 5 brani scartati da2021, ???????? complimentoni ragazzi”. Il brano si chiama “Il senso delle cose“: Ho perso l’occasione della vita, ho perso tempo dietro a una svitata, ho perso abilità di calcolo, ho perso il filo del discorso…”. Moltissimi i ...

