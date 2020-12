Matteo Bassetti, “dopo 4 settimane dalla dose dovremmo essere coperti” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Matteo Bassetti, a L’aria che tira, su la7 ha detto che “dopo 4 settimane dalla prima dose dovremmo essere coperti ed essere in grado di difenderci contro la malattia, contro la malattia grave e anche contro l’infezione. Il che vuol dire che grazie al vaccino, quando arriveremo a una copertura importante è probabile che ci potremo togliere anche la mascherina”. Secondo Bassetti, il vaccino permetterà anche “di non avere soggetti asintomatici portatori di virus” e “con coperture significative del 70-75% della popolazione questo vuol dire tornare a una vita normale”. “È evidente che questa era una situazione d’emergenza. Non dobbiamo però guardare il tempo, ma il come e il quanto. È stata fatta ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020), a L’aria che tira, su la7 ha detto che “primaedin grado di difenderci contro la malattia, contro la malattia grave e anche contro l’infezione. Il che vuol dire che grazie al vaccino, quando arriveremo a una copertura importante è probabile che ci potremo togliere anche la mascherina”. Secondo, il vaccino permetterà anche “di non avere soggetti asintomatici portatori di virus” e “con coperture significative del 70-75% della popolazione questo vuol dire tornare a una vita normale”. “È evidente che questa era una situazione d’emergenza. Non dobbiamo però guardare il tempo, ma il come e il quanto. È stata fatta ...

La7tv : #lariachetira Matteo #Bassetti: 'È stata fatta la sperimentazione seguendo le regole come nel passato, oltre 40mila… - La7tv : #lariachetira L'infettivologo Matteo #Bassetti: 'La variante inglese è stata isolata probabilmente anche in molti l… - LegaSalvini : ZONA ROSSA SBAGLIATA IN TUTTA ITALIA. BASSETTI SPIANA CONTE - QuotidianPost : Matteo Bassetti, “dopo 4 settimane dalla dose dovremmo essere coperti” - Mauro73432329 : -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Bassetti L'Aria che Tira, Maria Giovanna Maglie interroga Matteo Bassetti sul vaccino: le tre domande scomode Il Tempo Matteo Bassetti, “dopo 4 settimane dalla dose dovremmo essere coperti”

Matteo Bassetti, a L’aria che tira, su la7 ha detto che “Dopo 4 settimane dalla prima dose dovremmo essere coperti ed essere in grado di difenderci contro la malattia, contro la malattia grave e anche ...

Variante inglese, c’è un caso a Loreto: “Nessun contatto con Gran Bretagna”. Sileri: “Lockdown nel 2021 anche con i vaccini”

Una sequenza parziale del coronavirus è stata individuata dal Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona ...

Matteo Bassetti, a L’aria che tira, su la7 ha detto che “Dopo 4 settimane dalla prima dose dovremmo essere coperti ed essere in grado di difenderci contro la malattia, contro la malattia grave e anche ...Una sequenza parziale del coronavirus è stata individuata dal Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona ...