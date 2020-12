LIVE Milan-Lazio 2-2, DIRETTA Serie A calcio: Immobile pareggia con un’azione splendida (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64? Ammonito Luis Alberto che stende Calabria dopo un’ottima scorribanda. Nel frattempo è uscito Saelemakers per far spazio a Castillejo. 63? Grande reazione della Lazio dopo i primi due gol subiti nel primo tempo. Ha preparato davvero bene la partita Inzaghi con i suoi giocatori che disegnano il campo in maniera splendida. 60? Luis Alberto serve un pallone telecomandato di prima verso Immobile che si ritrova davanti a Donnarumma: piatto al volo che trafigge il portiere e riporta il risultato in parità. Pareggio strameritato dei biancocelesti. 59? GOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!! 2-2!!! Immobile CON UN GOL MAGNIFICO pareggia!! 58? Calhanoglu finta il tiro e scarica verso Saelemakers che si allunga troppo il pallone e favorisce la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64? Ammonito Luis Alberto che stende Calabria dopo un’ottima scorribanda. Nel frattempo è uscito Saelemakers per far spazio a Castillejo. 63? Grande reazione delladopo i primi due gol subiti nel primo tempo. Ha preparato davvero bene la partita Inzaghi con i suoi giocatori che disegnano il campo in maniera. 60? Luis Alberto serve un pallone telecomandato di prima versoche si ritrova davanti a Donnarumma: piatto al volo che trafigge il portiere e riporta il risultato in parità. Pareggio strameritato dei biancocelesti. 59? GOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!! 2-2!!!CON UN GOL MAGNIFICO!! 58? Calhanoglu finta il tiro e scarica verso Saelemakers che si allunga troppo il pallone e favorisce la ...

LauraSin13 : RT @LauraSin13: RT ?? Live Stream HD Link : AC Milan vs Lazio ?? - LauraSin13 : RT ?? Live Stream HD Link : AC Milan vs Lazio ?? - infoitsport : LIVE MN - Milan-Lazio (2-1): Donnarumma incredibile ma Luis Alberto la riapre - Braynsmith10 : RT @Braynsmith10: RT ?? Live Stream HD Link : AC Milan vs Lazio ?? - Braynsmith10 : RT ?? Live Stream HD Link : AC Milan vs Lazio ?? -